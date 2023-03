WWE Live en Trenton, Nueva Jersey (5/3) | Resultados e imágenes

WWE estuvo el 5 de marzo de 2023 celebrando un house show en la Cure Insurance Arena en Trenton, Nueva Jersey, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Y a continuación podemos ver algunas imágenes del evento:

Had the best time at #WWETrenton … packed, fun crowd! Cody Rhodes, Asuka, Dolph Ziggler, and Seth Rollins got the biggest pops of the night.

Asuka Michin & Candice LeRae defeated Damage CTRL pic.twitter.com/aGJqMWceW0

— Female Locker Room (@femalelroom) March 6, 2023