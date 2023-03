Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento JCW March Madnezz de la compañía Jersey Championship Wrestling celebrado el 4 de marzo de 2023 en el Carousel Room At Showboat Hotel Atlantic City en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Esta vez, podemos ver el evento completo:

También puedes ver los resultados e imágenes de otros eventos independientes recientes:

Y puedes repasar todo lo ocurrido esta semana en WWE y AEW:

*TODAY – 2PM!*

Our friends from @JerseyCW kick off a loaded Doubleheader Weekend at The Showboat with #GCWMadnezz!

Watch LIVE/FREE on the GCW Youtube:https://t.co/TC1caafOZR…

Janai v Billie

Price v CPA

Sawyer v Bam

Big Vin v Bishop

McCoy v Mecca

Romo v Yoya

YDNB v Mane Event pic.twitter.com/tJIo1GosvA

— GameChangerWrestling (@GCWrestling_) March 4, 2023