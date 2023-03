Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento GCW Ransom de la compañía Game Changer Wrestling celebrado el 5 de marzo de 2023 en el Showboat Hotel en Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos. El evento se pudo y se puede ver en FITE TV.

*TODAY – 4PM!* GCW closes out another epic weekend in Atlantic City with #GCWRansom at The Showboat! Allie v Mason (Steel Cage)

Bailey v Parker

Macizos v MCMG

Jordan v Blake

Maki/Rina/Veny v Wreck/Billie/Janai

Masha v JWM

Joey v Kirk

+more! Watch LIVE on @FiteTV+ Tix at Door pic.twitter.com/NMt8f3O7RV — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) March 5, 2023

> GCW Ransom

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Alec Price venció a Carlos Romo, Gabriel Skye, Gringo Loco, Jimmy Lloyd y Yoya

Mike Bailey venció a Shane Mercer

Campeonato de Parejas GCW : The Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) vencieron a Los Mazisos (Ciclope y Miedo Extremo) para ganar el título

: The Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) vencieron a Los Mazisos (Ciclope y Miedo Extremo) para ganar el título Deathmatch : Masha Slamovich venció a John Wayne Murdoch

: Masha Slamovich venció a John Wayne Murdoch Maki Itoh, Rina Yamashita y VENY vencieron a Billie Starkz, Janai Kai y Sawyer Wreck

Campeonato JCW : Jordan Oliver venció a Blake Christian por descalificación

: Jordan Oliver venció a Blake Christian por descalificación Campeonato Extremo GCW : Joey Janela venció a Brandon Kirk para retener el título

: Joey Janela venció a Brandon Kirk para retener el título Bang Bros (August Matthews y Davey Bang) vs. Second Gear Crew (1 Called Manders y Mance Warner) vs. Wasted Youth (Dyln McKay y Marcus Mathers) vs. Young Dumb N Broke (Charlie Tiger y Ellis Taylor) terminó en ‘no contest’

Allie Katch venció a Charles Mason

Y a continuación podemos ver algunas imágenes del evento:

masha slamovich and nick gage wanna fight like NOW #GCWRansom pic.twitter.com/yTTijWyrlH — Live, Laugh, Lariat. (@OrangeCasstiddy) March 5, 2023

a hard-fought battle but ultimately a victory for joey janela. #GCWRansom pic.twitter.com/IKtvBwvt5F — Live, Laugh, Lariat. (@OrangeCasstiddy) March 5, 2023

shane mercer was not particularly interested in getting kicked again and made sure speedball knew.#GCWRansom pic.twitter.com/l4npnGFV4O — Live, Laugh, Lariat. (@OrangeCasstiddy) March 5, 2023

También puedes ver los resultados e imágenes de otros eventos recientes: