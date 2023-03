GCW Holy Smokes | Resultados e imágenes

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento GCW Holy Smokes de la compañía Game Changer Wrestling celebrado el 4 de marzo de 2023 en el Showboat Hotel en Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos. El evento se pudo y se puede ver en FITE TV.

*TONITE 8PM!*#GCWHoly goes LIVE from Atlantic City! PARKER v JWM

YAMASHITA v KIRK

VENY v JOEY

BLAKE v AKIRA

VIKINGO v ZAYNE

MACIZOS v SAT

EFFY v SLADE

JORDAN v COUGHLIN

MAKI v LUFISTO Watch LIVE on @FiteTV+ for just $7.99 per month and get access to the entire GCW Catalog! pic.twitter.com/um6CKEhZ8Y — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) March 5, 2023

> GCW Holy Smokes

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Gringo Loco venció a Jimmy Lloyd, Shane Mercer, Carlos Romo, Alec Price y Grim Reefer

Campeonato JCW : Jordan Oliver venció a Alex Coughlin para retener el título

: Jordan Oliver venció a Alex Coughlin para retener el título Blake Christian venció a Akira

Campeonato Extremo GCW : Joey Janela venció a Veny para mantener el cinturón

: Joey Janela venció a Veny para mantener el cinturón EFFY venció a SLADE

Parrow atacó a EFFY. Billy Dixon apareció para salvarlo. Charles Mason cuestionó a Dixon y dijo que él era su dueño

Campeonato de Parejas GCW : Los Mazisos (Ciclope y Miedo Extremo) vencieron a The S.A.T. (Joel y Jose Máximo) para seguir siendo los campeones

: Los Mazisos (Ciclope y Miedo Extremo) vencieron a The S.A.T. (Joel y Jose Máximo) para seguir siendo los campeones El Hijo del Vikingo venció a Alex Zayne

Campeonato Ultraviolento GCW : Rina Yamashita venció a Kasey Kirk para seguir siendo la campeona

: Rina Yamashita venció a Kasey Kirk para seguir siendo la campeona Maki Itoh venció a LuFisto

Nick Gage alaba a Itoh y MDK

Deathmatch: John Wayne Murdoch venció a Drew Parker

Y a continuación podemos ver algunas imágenes del evento:

SPLASH MOUNTAIN BOMB!! Kasey/Rina was a CLASSIC #GCWHoly pic.twitter.com/o2IRtRmnr6 — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) March 5, 2023

did you know? vikingo is not a human, he's a gyroscopically stable cybernetic organism. #GCWHoly pic.twitter.com/vtl2EAOVka — Live, Laugh, Lariat. (@OrangeCasstiddy) March 5, 2023

@drewparker341 playing darts with the back of JWM #GCWHoly pic.twitter.com/uCAzzOtEMr — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) March 5, 2023

