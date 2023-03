WWE estuvo el 4 de marzo de 2023 celebrando un house show en el War Memorial en Siracusa, Nueva York, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

> WWE Live en Siracusa, Nueva York (4/3)

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Lucha de parejas: Candice LeRae y Michin vencieron a IYO SKY y Dakota Kai por descalificación debido a una interferencia de Bayley. Asuka salió a escena para igualar las cosas y se programó una lucha de tercias

Lucha de tercias: Asuka, Candice LeRae y Michin vencieron a Damage CTRL

Lucha de parejas: Luke Gallows y Karl Anderson vencieron a Damian Priest y Dominik Mysterio

Lucha individual: Bronson Reed venció a Elias

Lucha individual: Cody Rhodes venció a Finn Balor

Lucha individual: Dolph Ziggler venció a Mustafa Ali

Lucha individual: Johnny Gargano venció a Baron Corbin

Campeonato de Estados Unidos: Austin Theory venció a Seth Rollins para retener el título

Y a continuación podemos ver algunas imágenes del evento:

