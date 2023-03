WrestleMania 39 amplía menú

Episodio de los imperdibles el que transcurrió anoche desde el TD Garden de Boston (Massachusetts), porque allí se concretaron tres luchas más para el cartel de WrestleMania 39.

Obviamente, el añadido de John Cena y Austin Theory por el Campeonato de los Estados Unidos acaparó casi todas las miradas, con un intercambio verbal entre ambos sobre el ring, aceptando “The Champ” el combate únicamente tras escuchar las peticiones del Universo WWE: “Prefiero estar calvo a que me pongan sonido falso de público porque no le importo a nadie”.

También será mediático el choque que veremos en “The Showcase of the Inmortals” entre Seth Rollins y Logan Paul, sugerida hace ya meses atrás. E igualmente la única confirmación femenil que vimos ayer: Trish Stratus saldrá del retiro para unirse a Lita y Becky Lynch, quienes irán contra Damage CTRL.

La gran cita anual de WWE tendrá lugar el 1 y 2 de abril desde el SoFi Stadium de Inglewood (California), y presenta por ahora el siguiente cartel.

