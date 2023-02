Finn Bálor vs. Edge, listo para WrestleMania 39

Las hostilidades entre Finn Bálor y Edge iban a alcanzar importante clímax en Royal Rumble 2023. Y no de la forma en que finalmente vimos, como parte de la campal varonil de 30 hombres, donde interactuaron y Edge eliminó a Bálor.

Según expuso Dave Meltzer, WWE pretendía enfrentarlos bajo modalidad Hell in a Cell.

«La razón por la que la lucha de la que en un momento se habló Brood Edge vs. Demon Balor Hell in a Cell en el Rumble no sucedió es porque Edge estaba filmando un programa de televisión hasta la semana pasada y, por lo tanto, no pudo hacer los programas de televisión de la WWE para preparar el combate. Estaba filmando ‘Percy Jackson and The Olympians’, una serie de Disney+ donde interpretará a Ares, el dios griego de la guerra».