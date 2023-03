Luego de su breve aventura por NXT, Kofi Kingston volvió a SmackDown y participó en un segmento en el episodio de esta semana junto a Sheamus, Drew McIntyre, Karrion Kross y LA Knight, lo cual conducirá a una lucha de cinco bandas para determinar al retador número uno de Gunther por el Campeonato Intercontinental WWE. Sin embargo, la situación no solo quedó en palabras, ya que hubo una riña en el ring, luego de lo cual Kross fue el último en pie.

► Kofi Kingston estaría ausente mucho tiempo por posible lesión

Recientemente conocimos un informe de Jake Skudder de FightFans, en el que mencionó de que Kofi Kingston se habría lesionado durante el altercado en el reciente SmackDown. Específicamente la lesión sería en el brazo cuando interactuó con Drew McIntyre y dicha fuente agregó que se trataría de una lesión muy seria que le tomaría un buen tiempo fuera del ring.

“Una de nuestras fuentes ha indicado que el brazo del ex campeón WWE está lesionado y, aunque aún no se ha evaluado por completo (al momento de escribir este artículo), se espera que sea una lesión prolongada.”

Bryan Alvarez corroboró, por medio de sus redes sociales, que la lesión del ex Campeón WWE, aunque no dio mayores detalles del particular. En todo caso, es una situación lamentable que, a priori, lo obligaría a quedar fuera de la lucha del próximo viernes en SmackDown, y en el peor escenario, también se perdería WrestleMania 39, dada la proximidad del evento.

Habrá que estar expectantes ante nuevas noticias acerca de la posible lesión de Kofi Kingston, pero de confirmarse aquello, le deseamos una pronta recuperación.