El domingo de la próxima semana, WWE aterriza de nuevo sobre el Madison Square Garden de New York. Y allí, manda la tradición, McMahonlandia no presentará un house show estándar. Indicio de ello fue el anuncio de una batalla campal de 20 gladiadores en su cartel, cuyo ganador enfrentará a Gunther por el Campeonato Intercontinental esa misma noche; si bien esto último aún no está confirmado.

Un cetro que ha recobrado buena parte de su prestigio de antaño a través de Gunther, cuando suele decirse que el campeón hace al campeonato. Pero también por el manejo que, especialmente tras la entrada en escena de Triple H como jefe creativo, WWE hace de ambos factores.

Y así, ayer pudo confirmarse durante SmackDown que habrá defensa del título Intercontinental en WrestleMania 39 (presumiblemente, con Gunther de monarca). Pero tendremos que esperar al siguiente episodio de SmackDown para saber quién será el contendiente. Kofi Kingston, Sheamus, Drew McIntyre, LA Knight y Karrion Kross batallarán bajo Fatal 5-Way en pos de posicionarse como tal.

La noticia que nos ocupa confirma por ahora un total de cuatro defensas dentro del cartel de WrestleMania 39, evento a celebrarse los días 1 y 2 de abril desde el SoFi Stadium de Inglewood (California).

[1 o 2 de abril]

The pressure is on! 🔥



We're just 4 WEEKS away from #WrestleMania and everybody wants a shot at @Gunther_AUT's #ICTitle.@WWESheamus @DMcIntyreWWE @RealLAKnight @AustinCreedWins @TrueKofi @realKILLERkross #SmackDown pic.twitter.com/g8iIdulbUP