Resultados IMPACT! Wrestling (9 de marzo 2023) | Mickie James vs. Gisele Shaw

Por segunda vez bajo su nuevo reinado como Campeona Mundial Knockouts, Mickie James defendió oro. Esta vez ante Gisele Shaw, talentosa gladiadora que poco a poco consigue hacerse un hueco en la división femenil de Impact. Aunque, como expondré más adelante, fuese sólo un vehículo para lo que parece será un nuevo choque entre James y Deonna Purrazzo.

Tras el excelente capítulo del pasado jueves, Impact ofreció anoche un show inferior, si bien KUSHIDA y Jonathan Gresham salvaron la papeleta con un mano a mano para gourmets. Obvio a PCO, debilidad personal, quien protagonizó un par de segmentos “cinematográficos” por el que se ganó aún más el corazón de los seguidores camp.

► Resultados Impact Wrestling – Sacrifice toma forma

[Frankie Kazarian y Rich Swann derrotaron a Raj Singh y Shera en Before The Impact]

Santino Marella hizo oficial el combate “Busted Open” entre Bully Ray y Tommy Dreamer, que tendrá lugar en Sacrifice (24 de marzo), para oprobio del primero. Tras este segmento inicial, Bhupinder Gujjar retó a Ray a un combate.

1 – Bhupinder Gujjar derrotó a Bully Ray por descalificación

Ray endosó un golpe bajo a Gujjar antes de que este intentara usar una cadena. Al acabar la lucha, Ray siguió atacando a Gujjar, así que Dreamer hizo el salve. Seguidamente, Masha Slamovich unió fuerzas con Ray y Mickie James hizo lo propio con Dreamer. La inclusión de Slamovich y James aquí sobra.

PCO en el desierto (seguramente de Mojave), clamando por un combate contra Eddie Edwards. Ojalá todo el episodio hubiera sido así.

2 – Rhino (con Heath) derrotó a Callihan (con The Design)

Angels y Kon, sabios ellos, sospechan de las intenciones de Callihan, por lo que provocaron su derrota. “The Death Machine” no pasó la sexta prueba para entrar en The Design, pero se diría que Deaner tiene aún esperanza con él.

Santino Marella desveló otro combate de Multiverse United: Trey Miguel defenderá el Campeonato de la División X contra Frankie Kazarian, Rich Swann, Kevin Knight, Clark Connors y Rocky Romero.

3 – Jordynne Grace derrotó a Alex Gracia

Grace tendrá oportunidad por el Campeonato Mundial Knockouts en Sacrifice, y se deshizo de Gracia rápidamente.

La alianza Moose-Brian Myers comenzó a dar sus frutos en pos de acabar con Joe Hendry.

Se detonó una interesante lucha de tercias para el próximo jueves: Josh Alexander, Frankie Kazarian y Rich Swann contra Ace Austin, Chris Bey y KENTA.

4 – KUSHIDA derrotó a Jonathan Gresham

Gran trabajo de castigo sobre las extremidades (concretamente, los brazos) el hecho aquí por “The Time Splitter” y “The Octopus”. Finalmente, Gresham se rindió ante el Hoverboard Lock del nipón.

Killer Kelly fue la siguiente en ocupar el ring, pero no para luchar, sino para hablar de lo poco que le gustan los juegos de brujería de Taylor Wilde, con la que mantiene un pique. KiLynn King, entonces, se reveló como aliada de Wilde. A posteriori, The Death Dollz ofrecieron su ayuda a Kelly y esta la rechazó. Un doble segmento regulero, aunque necesitamos más Killer Kelly en Impact.

Vamos con el verdadero “show stealer”. PCO y Eddie Edwards se dieron de lo lindo en mitad del desierto (estoy casi seguro que de Mojave), hasta que alguien atropelló al frankenstein francocanadiense. Ya que este no es humano, afortunadamente no tuvimos que lamentar un fallecimiento.

5 – Mickie James (c) derrotó a Gisele Shaw (con Jai Vidal y Savannah Evans) para retener el Campeonato Mundial Knockouts

Correcto duelo, marcado por la intervención de Deonna Purrazzo en los compases finales, permitiendo que James conservara la presea. ¿Verdadero “turn face” de Purrazzo o estratagema? Diría que lo segundo.