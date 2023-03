WWE estuvo el 11 de marzo de 2023 celebrando un house show en The Covelli Centre en Youngstown, Ohio, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

> WWE Live en Youngstown, Ohio (11/3)

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Candice LeRae y Michin vencieron a IYO SKY y Dakota Kai por descalificación después de una interferencia de Bayley. Luego, apareció Asuka.

Ricochet y Braun Strowman vencieron a The Viking Raiders (Erik y Ivar)

Street Fight: Liv Morgan venció a Shayna Baszler

Liv Morgan venció a Shayna Baszler The Miz apareció en escena para hablar de la inducción de Rey Mysterio al Salón de la Fama; Santos Escobar salió después para defender a Rey.

Santos Escobar venció a The Miz

Rey Mysterio, Drew McIntyre, y Sheamus vencieron a The Usos y Solo Sikoa. Sami Zayn apareció y ayudó a Rey a conseguir la victoria para su equipo.

Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser vencieron a Joaquin Wilde y Cruz Del Toro

Bianca Belair, Asuka, y Candice LeRae vencieron a Damage CTRL (Bayley, IYO SKY y Dakota Kai)

Campeonato de Estados Unidos: Austin Theory venció a Seth Rollins para retener el título

Y a continuación podemos ver algunas imágenes del evento:

#WWEYoungstown was HOT for @WWERollins and I mean HOT Out of all the times I’ve been there this was BY FAR the loudest it’s been 🔥 pic.twitter.com/EcOBzw79Vz — TMHD Electrix ⚾️ (@TMHD_Electrix) March 12, 2023

