No tuvo el efectismo del alabado All Out 2021, pues careció de ese factor sorpresa en forma de debuts, ni tampoco se dio durante un momento tan candente como Full Gear 2019. Pero Revolution 2023, desde el punto de vista de calidad “in-ring”, probablemente fue el mejor evento de pago por visión de la historia de AEW.

Será difícil que a lo largo del año, otro show Élite contenga tres combates de calidad “5 Star” como los que protagonizaron The Elite y House of Black, Jon Moxley y “Hangman” Page y MJF y Bryan Danielson (si bien Dave Meltzer no estimó a la primera merecedora de tal puntuación).

Especialmente, Revolution 2023 se recordará por ese “Iron Man” con el Campeonato Mundial AEW sobre la mesa, que asimismo, ha sido unánimemente considerado mejor choque individual visto en los casi cuatro años de vida de la empresa, sirviendo para que MJF se consagrara como la nueva gran estrella de la lucha libre estadounidense.

La repercusión de Revolution aún se siente entre la comunidad luchística de internet, y el podcast Good Karma Wrestling quiso preguntar a un luchador que conoce bastante bien AEW, Cody Rhodes, si había visto el evento.

“The American Nightmare” expuso su interés por Revolution en base a la implicación de su buen amigo Ricky Starks, confesando después la forma que tuvo de seguir la cita.

