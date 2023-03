WWE NXT estuvo el 11 de marzo de 2023 celebrando un house show en el St. Petersburg Armory en San Petersburgo, Florida, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Y a continuación podemos ver algunas imágenes del evento:

The kip up out of the leg lock and arm drag through the ropes were clean looking. @leasimone__ and Monika both already looking good for this just being their first match ever. #NXTStPetersburg pic.twitter.com/d3CGHPUGaZ

— kelsey (@itsmekelsey_x) March 12, 2023