Brian Cage dejaría AEW en abril

La relación entre Brian Cage y AEW pareció deteriorarse tras las quejas públicas compartidas por Melissa Santos hacia el manejo de “The Machine”, reconociendo que aquel panegírico causó problemas a su esposo.

Tampoco ayudaron, cabe recordar, ciertas declaraciones del propio Cage el pasado verano, durante la convención K&S WrestleFest, con las que seguramente se granjeara ciertas antipatías dentro de la casa Élite.

Por eso fue extraña la noticia de su renovación por un año en febrero de 2022. Prórroga contractual que concluyó el pasado mes, y vía Fightful supimos que una segunda renovación era incierta, entre rumores de su posible firma con WWE.

Aparentemente, AEW y Cage debieron acordar una continuidad, porque el gladiador ha formado parte de las más recientes grabaciones de ROH (siendo monarca del título de tercias de la empresa junto a Kaun y Toa Liona), así como pudo vérsele esta semana en Dark: Elevation y Dark.

Ahora, Fightful ofrece importante novedad sobre el devenir de Cage.

Según el medio estadounidense, AEW ofreció al ex Campeón Mundial Impact una nueva extensión contractual hasta junio, pero la respuesta de este fue negativa. En consecuencia, las partes acordaron como punto intermedio el mes de abril. Así, Cage se compromete a continuar compitiendo allí y quedará desvinculado tras Supercard of Honor, el siguiente PPV de ROH, previsto para el 31 de marzo.

Informa también Fightful que Cage quiere explorar sus opciones como agente libre, y una vez más, expone el interés de WWE, empresa que se haría con sus servicios una vez deje AEW.

Concluimos entonces que Cage tendrá combate en Supercard of Honor, probablemente defendiendo el Campeonato Mundial de Tríos ROH. Dicho evento tiene pendiente todavía inaugurar su cartel.

One-third of the @ringofhonor six-man tag team champions ‘The Machine’ @briancagegmsi is up next in singles competition on #AEWDark.

▶️ https://t.co/xylkjAIxqL pic.twitter.com/uHn8Csz7Ag