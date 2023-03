Horas antes de Revolution, QT Marshall reveló a un seguidor y de paso al mundo que The Factory ya era historia, por el “odio” de “expertos” en lucha libre. Y con todavía por ver qué le depara al resto de antiguos miembros, ayer Lee Johnson y Cole Karter, quienes parece mantendrán una alianza, tuvieron combates dentro del cartel de Dark: Elevation.

Un episodio breve, en la línea del especial de Dark que vimos el sábado, sin desarrollo alguno de historias, más allá de, como señalé, conocer el destino inmediato de Johnson y Karter, varios debuts y un careo entre Athena y Willow Nightingale, quienes lucharán por el Campeonato Mundial Femenil ROH este jueves.

► Resultados AEW Dark: Elevation – El legado de The Factory

1 – Nyla Rose y Marina Shafir (con Vickie Guerrero) derrotaron a J-Rod y Sandra Moone

2 – Brian Cage (con Prince Nana) derrotó a Rob McKnight

Rob McKnight hizo su debut aquí en AEW.

3 – Juice Robinson derrotó a Titus Alexander

Titus Alexander hizo su debut aquí en AEW.

4 – Skye Blue derrotó a Leila Grey

5 – Christopher Daniels derrotó a Cole Karter

6 – Athena derrotó a Brooke Havok en un combate “Proving Ground”

Tras el combate, Athena siguió atacando a Havok y Willow Nightingale hizo el salve.

7 – Lance Archer derrotó a Jack Banning

Jack Banning hizo aquí su debut en AEW.

8 – Evil Uno derrotó a Lee Johnson (con Cole Karter)