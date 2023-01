Brian Cage podría dejar AEW muy pronto

Tuvo ciertas tiranteces Brian Cage con Tony Khan. O más bien su esposa, Melissa Santos, quien alzó la voz para pedir mejor manejo creativo de “The Machine”, exponiendo que por calidad merecía más dentro de AEW.

Y a pesar de que el propio Cage reveló sentirse envidiado por ciertos talentos de la casa Élite, sugiriendo que no goza de demasiada popularidad entre sus compañeros de ring, el pasado febrero supimos de su decisión de extender contrato con la empresa por un año.

Tal vez una promesa de mayor protagonismo lo motivó a continuar allí, o simplemente la seguridad de un sueldo fijo cada semana. Pero lo cierto es que durante el último año, Cage sólo ha disputado 15 combates como “All Elite”, si bien la puesta en marcha del show semanal de ROH (en teoría su actual escenario de trabajo) podría suponer una interesante vía.

El próximo mes, entonces, se acerca la fecha de vencimiento de dicha extensión, y Fightful informa que la continuidad de Cage es incierta, con un presunto interés de WWE que podría llevarlo a cambiar de aires.

Coincidiendo con el runrún sobre su futuro, hoy Cage tiene compromiso competitivo en AEW Dynamite, donde se medirá a Bryan Danielson, luego de que MJF le recompensara económicamente para intentar lesionar a “The American Dragon” y dejarlo incapacitado para luchar en Revolution.

He aquí el cartel del episodio de AEW Dynamite, que discurrirá desde la Rupp Arena de Lexington (Kentucky).

.@bryandanielson looks to continue his win streak as he goes head-to-head with @briancagegmsi Wednesday on #AEWDynamite pic.twitter.com/vFdN3PesSb