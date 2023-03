Así fue el primer episodio de la nueva ROH TV

Cuando dimos cuenta en SUPERLUCHAS del cartel del estreno “televisivo” de la “Tony Khan Era” de ROH, este sólo tenía confirmadas seis luchas. Finalmente, fueron un total de 10 las que conformaron el menú, grabadas el pasado 25 de febrero desde los Universal Studios de Orlando (Florida).

Por ser ese el mismo escenario de AEW Dark, y considerando el número de combates presentados, algunos previeron que los nuevos episodios semanales de ROH tendrían un formato similar al del show youtubero de la casa Élite. Véase, una mayoría de luchas cortas e insustanciales y tal vez un par de ellas de duración considerable.

Afortunadamente, nada que ver. El miércoles, ante la incertidumbre suscitada, Ian Riccaboni aclaró vía redes sociales que sin unas limitaciones impuestas, pues ROH tiene como “televisora” su propia plataforma (Honor Club), nunca habrá una duración fija para los shows semanales.

Y después de todo, quien acabó acaparando más miradas fue un talento con combate no anunciado: Eddie Kingston.

En el epílogo del capítulo, tras retener Claudio Castagnoli el Campeonato Mundial ROH ante AR Fox, “The Mad King” confrontó al suizo, retándolo por su oro. Castagnoli, rechazó la afrenta, pero parece claro que el duelo tendrá lugar, seguramente en Supercard of Honor (31 de marzo).

Interesante movimiento el de Kingston, porque apenas 24 horas antes, AEW dio cuenta de la renuncia del gladiador a la empresa. Según esta historia, en pos de poder enfrentar a Castagnoli, ya que Kingston dijo haber prometido a Jon Moxley que nunca lucharía contra el otrora Cesaro bajo los focos de AEW.

► El honor de los jueves

La oferta semanal, como dijimos, se amplía con esta entrada en escena de ROH. Y ciñéndonos a lo visto ayer, ¿aporta algo nuevo al panorama? Con un perfil bajo, y sin exceso de parafernalia, tenemos un producto en la línea de la ROH TV de la “Sinclair Era”, donde el componente “in-ring” supone el colágeno que sustenta todo el armazón del programa.

Como respuesta rápida, diría que no, pero cuanto menos, vimos algunos combates notables y la exposición a ciertos talentos necesitados de un mejor escenario que AEW Dark/Dark: Elevation para crecer. Tal vez aquí resida la verdadera aportación de la nueva ROH TV.

Seguidamente, los resultados completos que dejó esta edición #1.

Willow Nightingale derrotó a Lady Frost

Athena defenderá el Campeonato Mundial Femenil ROH ante Willow Nightingale el próximo jueves.

Claudio Castagnoli (c) derrotó a AR Fox para retener el Campeonato Mundial ROH.

Eddie Kingston retó a Claudio Castagnoli, pero este rechazó la propuesta.

