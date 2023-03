WWE, interesada en Komander

“El mundo recordará mi nombre”. Ese eslogan/leitmotiv de Komander estuvo más cerca de consumarse el pasado miércoles, cuando el gladiador mexicano fue uno de los participantes del combate de escaleras “Face of the Revolution” acaecido durante AEW Dynamite.

Haciendo su debut sobre suelo Élite, Komander, como único “foráneo” de la casa Élite, sin duda hizo méritos para que el público estadounidense que no lo conociera recordara su nombre. Aunque finalmente Powerhouse Hobbs se hizo con la victoria, Komander protagonizó varias secuencias aéreas marca de la casa que desencajaron mandíbulas entre el respetable.

Ante la buena acogida que tuvo su actuación, quizás Komander vuelva pronto a aparecer por AEW. Y ocurra o no, la impagable oportunidad de competir allí habrá constituido un momento pivotante para su trayectoria.

Tradición semanal, Dave Meltzer analiza hoy lo sucedido en el panorama luchístico durante los últimos siete días vía Wrestling Observer Newsletter. Y el periodista se detuvo en Komander para revelar lo siguiente sobre el posible futuro del joven gladiador.

«Komander, que debutó en Dynamite en el combate de escaleras sin construcción alguna, no estaba bajo contrato con cuando se hizo el show y está bastante situado en el radar de WWE. Komander está actualmente bajo contrato con la promotora KAOZ de México y no estoy seguro de cuánto impacto tendría esto en su potestad para firmar con WWE o AEW. Pero no podría firmar con ninguna sin la aprobación de KAOZ. Tony Khan quiso que Hijo del Vikingo debutara en el combate de escaleras, pero no estaba disponible, así que la oficina pidió a Komander […]»