Un nuevo pistolero llega a la parrilla luchística cada jueves, compartiendo protagonismo con IMPACT! On AXS TV y MLW Fusion: ROH. Y este jueves se estrena, vía Honor Club (7/6c), el episodio de estreno de la renacida compañía hoy propiedad de Tony Khan, como el promotor anunció dos semanas atrás.

ROH llevó a cabo los días 25 y 26 del presente mes sus primeras grabaciones desde los Universal Studios de Orlando, Florida (mismo escenario en que se filma AEW Dark), pero SUPERLUCHAS prefiere guardarse cualquier “spoiler”.

Ciñéndonos a lo que ROH viene anunciando, veremos dentro de dos días un total de seis combates como “premiere”, con la presencia “show stealer” de Zack Sabre Jr. defendiendo el Campeonato Mundial de Televisión NJPW ante Blake Christian. Interesante continuidad de la colaboración entre ROH y el “King of Sports”.

Otro punto destacable es la implicación de Lady Frost, quien debutará en ROH enfrentando a Willow Nightingale. Frost tuvo dos implicaciones olvidables allá por 2020 sobre suelo Élite, y el pasado noviembre fue liberada contractualmente de Impact Wrestling.

He aquí el cartel completo del capítulo inaugural de ROH TV.

This Thursday, March 2, the New Era of Honor will begin!

ROH World Champion @ClaudioCSRO defends the title vs. the man who cost him $100,000 at Christmas: @ARealFoxx!



Don't miss the first episode of ROH Honor Club TV: subscribe today at https://t.co/DK9iup9M57!