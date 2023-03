AEW y ROH se retroalimentan, pero esta semana en Dark se hizo más evidente que la segunda necesita todavía mucho más de la primera que viceversa. O así lo deciden Tony Khan y Cía, porque el episodio que nos ocupa tuvo como único sentido, además de servir de entrenamiento a Skye Blue (rival de Ruby Soho hoy), ofrecer impulso a Willow Nightingale.

Athena defenderá el Campeonato Mundial Femenil ROH este jueves ante Nightingale en el segundo episodio de la nueva etapa de la casa del honor. Durante el primero, Nightingale salió vencedora de un duelo contra Lady Frost, mientras la otrora Ember Moon aún tiene pendiente estrenarse sobre el show “televisivo” que ahora engrosa la parrilla luchística juevesina.

Por algún motivo, AEW anunció 12 combates para esta entrega de Dark y finalmente sólo se emitieron siete. Riho, inicialmente programada, quiso mostrar su disgusto vía redes sociales. Al menos, AEW sí ofreció el estreno de Jack Cartwheel en su territorio.

1 – Skye Blue derrotó a Mylo

2 – Brian Cage (con Prince Nana) derrotó a Bad Dude Tito

3 – Lance Archer derrotó a Cody Chhun y Guillermo Rosas en un combate en desventaja

4 – Konosuke Takeshita derrotó a Jack Cartwheel

Jack Cartwheel hizo su debut aquí en AEW.

5 – Big Bill derrotó a Julius Coleman

6 – Willow Nightingale derrotó a Zoe Dubois

Tras el combate, Athena intentó hacer de las suyas contra Nightingale, pero esta la ahuyentó.

The #ROH Women's World Champion @AthenaPalmer_FG tried to jump @willowwrestles post-match on #AEWDark ! ▶️ https://t.co/xylkjAIxqL pic.twitter.com/O5DBBVBysf

7 – AR Fox derrotó a Ryan Nemeth

It’s main event time on #AEWDark as The Wingmen’s @ryrynemnem takes on @ARealFoxx in singles action!

▶️ https://t.co/xylkjAIxqL pic.twitter.com/USObvBoSyf