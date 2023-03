Equipo indie envía cese y desestimiento a la WWE

Th NOW es un equipo luchístico independiente formado por Hale Collins y Vik Dalishus desde 2006. En 2023 todavía no han luchado juntos pero tampoco tenemos que irnos demasiado lejos para encontrar la última vez; el 29 de octubre de 2022 se unieron a Jake Dumas contra The Ill Begotten (Alex Taylor y Jeremiah Plunkett) y Wrecking Ball Legursky en NWA.

No tienen ninguna relación con la WWE más allá de que Dalishus, bajo el nombre de Rob Begley, tuvo tres luchas a comienzos de los 2000 en esta compañía. No obstante, acaban de enviar a la misma una carta de cese y desestimiento para que dejen de promocionar a Austin Theory como ‘The Now’. Así lo confirman recientemente en Hudson Valley Post.

> The NOW contra ‘The Now’

“Mi reacción inicial fue de sorpresa, por el hecho de que lo tenemos protegido por derechos de autor desde 2006, y hay muchas personas en la WWE que conocen a Hale y a mí, conocen nuestros nombres y saben que somos dueños. Después de que la sorpresa desaparece, decidimos comunicarnos. Consultamos con algunos amigos que conocían la situación profesionalmente y nos dirigieron a un abogado increíble llamado Mike Dockins, ‘el abogado truco’ que se especializa en marcas registradas. Hemos enviado dos cartas de cese y desistimiento a WWE, reconocieron una y dijeron que lo investigarían. Investigarlo no impide que esté en la televisión. Nuestro próximo paso es una demanda por infracción de marca registrada y crear confusión en el mercado“.

Veremos qué novedades tenemos próximamente y si el Campeón de Estados Unidos deja de ser ‘El Presente’. Aunque la verdad es que también se ha estado promocionando a sí mismo como el ‘Para Siempre’. Por ahora ni él ni la WWE han comentado nada públicamente acerca de esta reclamación de The NOW.

¿Qué te parece la demanda de The Now?