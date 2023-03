Cuando Ruby Soho hace su entrada en AEW suena la canción ‘Ruby Soho’ de 1995 de la banda Rancid, cuyo miembro Lars Frederiksen le dio a la luchadora su nombre actual. Y desde la mesa de comentarios podemos escuchar a Taz dando su propia interpretación de la misma, lo cual a la ex WWE le encanta. Como también poder llamar amigo a quien era uno de sus ídolos como es el caso del músico. De todas estas cuestiones y más estuvo hablando recientemente la guerrera en Grapsody de Fightful.

After a shocking change in attitude at Revolution, @realrubysoho will go

1-on-1 for the first time ever vs red hot homegrown star @Skyebyee, coming off 3 straight wins in the past week on ROH, Elevation + Dark,

TOMORROW on

Wednesday Night #AEWDynamite LIVE at 8pm ET/7pm CT on TBS pic.twitter.com/3m5jX6ACoX — Tony Khan (@TonyKhan) March 8, 2023

> El cantante Taz

“Quiero mucho a Taz, y eso es una constante. Creo que se ha convertido en algo por lo que la gente casi está molesta cuando no sucede cuando él no está en los comentarios por alguna razón. ‘Necesitamos que Taz cante el tema musical de Ruby’. Un día, no sé cuándo será , ya sea en Elevation o Dark o lo que sea, pero voy a ir directamente a la mesa de comentaristas y poner la letra frente a él. ‘Aquí está la letra de esta canción’. Es mi nombre una y otra vez, pero de alguna manera nunca lo hace bien. Nunca, nunca jamás. Lo amo hasta la muerte. Pero, Taz, solo léelo. Lee la letra. Puedes cantarla tanto como quieras. Solo escribe bien la letra. No, él es el mejor. Ha agregado un poco a la música de entrada con eso. Creo que la gente lo sigue. Así que es bastante bueno”.

.@realrubysoho makes her way to the ring and gets support from @RootsRadicals01 from RANCID!#AEWDynamite is LIVE from Chicago, on @TBSNetwork right now! pic.twitter.com/2VJYBggUxQ — All Elite Wrestling (@AEW) February 3, 2022

> La importancia de la canción

“Sabía cuánto amaba esa canción y sabía lo emocionada que estaba de usar esa canción. No estaba ni remotamente cerca de estar preparadoaunos meses antes, después de haber hecho el podcast de Lars que esencialmente iba a cambiar mi vida usando la canción y usando el nombre y todo y estando tan abrumadoramente agradecida con la banda misma por permitirme usar una de sus canciones más populares que alguna vez hayan lanzado. Sabía lo pegadizo que era para mí, pero no estaba segura de cómo iba a ser percibido por la multitud.

“Creo que esa canción realmente lo juntó todo. Quería mostrar mi viaje desde el despido [de WWE] hasta que llegué a AEW. Creo que realmente lo unió todo. Puso ese signo de exclamación que necesitaba para llegar a AEW. Ahora que los fanáticos realmente están comenzando a entender las palabras —tal vez un poco mejor que Taz— realmente se está convirtiendo en algo que espero con ansias cada semana. Espero con ansias cada vez que salgo poder cantar con ellos. Así que realmente ha hecho que mi carrera y mi viaje sean tan mucho mejor”.

> Rancid en Double or Nothing 2022

“Hermano, les digo a todos, a todos mis fanáticos, desde el principio que nunca seré más genial que ese momento. Alcancé mi punto máximo allí. Todo va cuesta abajo a partir de ahí. No hay forma de que mi entrada o cualquier otra cosa se vuelva más genial. También podría retirarme. Fue tan abrumador para mí cuando lo ensayamos ese día. Salí, hice mi entrada y estaban en mi esquina, hice una pose y los miré y comencé a llorar.

“Porque mi yo de 13 años se está volviendo loca por cómo es inconcebible que esta increíble e icónica banda esté tocando, para mí, que estén ahí para mí. Así que todavía siento escalofríos cada vez que pienso en ello. Es probablemente uno de los mejores momentos de mi carrera, de mi vida en general. Fueron tan geniales y tan divertidos. Llegué a la parte de atrás después de perder el combate, y ellos estaban en su camerino, entré al vestuario y me dijeron: ‘¡Vamos! Vinimos aquí, ¿perdiste?’. Yo estaba como: ‘¡Lo siento!’. ‘¡Estábamos listos para salir y tocar de nuevo después de que ganaras!’, ‘¡Lo siento!’.

“Gané esa noche de todos modos. Es genial porque, como una banda que ha existido durante más de veinte años, rara vez pueden hacer algo que nunca hayan hecho antes. Lo han hecho todo, más o menos. Entonces, que hagan algo que no han hecho antes, hecho antes, que era tocar para un luchador en el ring, se notaba que se divirtieron mucho. Fueron geniales y me brindaron un gran apoyo”.

A dream come true for us too, @Rancid! See the fallout from #AEWDoN at #AEWDynamite TONIGHT LIVE from Los Angeles at 8pm ET/7pm CT/5pm PT on @TBSNetwork! pic.twitter.com/JOehJZbVll — All Elite Wrestling (@AEW) June 1, 2022

> Su relación con Lars Frederiksen

“El continuo apoyo de él también es algo por lo que tengo que pellizcarme con bastante frecuencia porque me tuitea o habla sobre mí todo el tiempo. Me enviará un mensaje de texto para decirme que le gustó un combate que hice o algo así. Todavía es alucinante que alguien a quien he visto como un héroe es alguien a quien puedo llamar amigo. La lucha libre es salvaje”.

¿Te gusta la música de entrada de Ruby Soho en AEW?