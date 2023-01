Austin Theory tuvo un Monday Night Raw muy ocupado esta semana por varios motivos. El primero es que estuvo en el VIP Lounge de MVP lidiando con su presentador, quien estuvo avisándole de lo que se le viene encima de nuevo con Bobby Lashley. Segundo porque “El Todopoderoso” hizo acto de presencia para mostrarlo él mismo, aunque después acabaría atacando sin querer a su antiguo mánager en vez de al Campeón de Estados Unidos. Y tercero porque se hizo oficial que deberá exponer el título dentro de la Cámara de la Eliminación en Elimination Chamber 2023.

► Austin Theory en Raw Talk

Una vez acabado el programa de la marca roja, el joven luchador estuvo compartiendo sus sensaciones en Raw Talk:

“Un misterio, es un misterio, dos Superestrellas a las que no conozco (aún no se anunciaron para el combate). Pero conozco a las demás, se sienten familiares para mí, y para mí son el pasado. Y me voy a asegurar de que sigan siendo el pasado después de Elimination Chamber. Porque, ¿sabes lo que va a pasar? No lo están mirando a ellos, me están mirando a mí, están mirando al ahora, están mirando al para siempre. Al más grande Campeón de Estados Unidos.

“Y si crees que eso va a terminar en Elimination Chamber estás loco. No me importa quien esté en el combate, no pueden tocarme, no están a mi nivel, no tienen mi pasión, no tienen mi deseo. Me levanto cada mañana sabiendo que soy grande. Y ellos se levantan cada semana preguntándose si tienen lo necesario. ¡No! ¡No lo tienen! Y la realidad es que yo sí. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: soy para siempre. ¿Alguna pregunta más? Supongo que no”.

