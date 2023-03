Logan Paul no conocía a Seth Rollins antes de WWE

Seth Rollins es indudablemente una estrella de la WWE pero ¿ha alcanzado un nivel superior en cuanto a ser alguien que trasciende más allá de la lucha libre? ¿Es un luchador sobre el cual podemos preguntarle a nuestro amigo que no tiene ni idea de los encordados? Personalmente, no. Y esto no tiene nada de negativo. Tengamos en cuenta que tampoco es alguien que dedique su vida en ese sentido. Como bien sabemos, lo que le sucede fuera de la compañía lo mantiene en un segundo plano y nunca ha mostrado intención de entrar al cine u otras industrias.

> Logan Paul no conocía a Seth Rollins

Por ello es comprensible que Logan Paul no lo conociera antes de entrar a la WWE, como él mismo señala en un reciente episodio de ImPaulsive mientras habla con su hermano, Jake Paul. Aunque obviamente debemos valorar la posibilidad de que solo se esté burlando de él.

Jake: “¿Quién es Seth Rollins?“.

Logan: “Esa es la pregunta que estaba haciendo“.

Jake: “Suena como una maldita perra“.

Logan: “De hecho, dijo algunas cosas no tan agradables sobre tu derrota (con Tommy Fury). No sabía quién era hasta que me metí en la lucha libre. Aparentemente, es bastante grande en el mundo de la lucha libre“.

Jake: “No tan grande. Le daré una paliza“.

Logan: “Sé quién es él ahora. Es muy bueno en lo que hace. Muy bueno en lo que hace. Probablemente esté entre los tres primeros en el negocio en este momento. Por esa razón, sería un honor derrotarlo en WrestleMania. Estoy muy contento con este enfrentamiento“.

Mike: “¿Le gusta a la gente?“.

Logan: “Creo que le gusta por lo bueno que es siendo el tipo de villano con energía funky e intrigante. Tiene la energía del Guasón“.

Jake: “Difícil tener miedo de un tipo llamado Seth“.

¿Qué te parece la rivalidad de Logan Paul con Seth Rollins?