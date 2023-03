Jeff Cobb ha amenzado a Kenny Omega con encontrarse con él en St. Louis, donde AEW Dynamite estará el 29 de marzo. La compañía todavía no ha hecho el anuncio oficial pero todavía queda una semana, y esta noche toca un nuevo episodio del mismo programa, así que veremos si tenemos novedades en este sentido próximamente. Mientras, vamos con las palabras del ‘Hawaiian Juggernaut’ en un video publicado en el canal de YouTube NJPW WORLD grabado una vez terminada la New Japan Cup.

> ¿Kenny Omega vs. Jeff Cobb en AEW el 29 de marzo?

“Cuando terminó mi New Japan Cup, me fijé en mi objetivo antes de que comenzara la New Japan Cup, y ese eres tú, Kenny. Intenté innumerables veces que aceptaras mi desafío. Lo hice todo. Me he burlado de ti. Te copié, te imité, y no sucedió nada. Lo único que sucedió fue una gran reacción, Kenny. Lo gracioso es que no fue una reacción tuya. Fue una reacción de la gente de Twitter. Honestamente, para ser honesto contigo, me sacudió. Que Twitter esté enojado conmigo porque imité y bromeé con Kenny Omega. He llegado a la conclusión de que realmente me importa un carajo lo que Twitter piense. Verás, Twitter no es un lugar real. El lugar real está en ese ring. Kenny, me has estado esquivando y esquivando y esquivando durante un mes. Sí, lo dije. Twitter es j*didamente falso. Kenny Omega/Jeff Cobb, eso es real.

“Ahora, Kenny, puedes aceptar mi desafío, lo cual no has hecho en múltiples, múltiples, múltiples veces. Entonces, la última advertencia, ni siquiera es una advertencia, te lo digo de primera mano, voy a St. Louis, y voy a llamar a tu puerta. Voy a encontrar el camerino de los vicepresidentes ejecutivos, llamaré y veré si me dejas entrar porque he terminado con la basura de Twitter porque todos sabemos cómo manejas, tan bien, la paliza verbal. Así que Kenny, te veré en St. Louis. Toc, toc, toc, Kenny. Déjame entrar, por favor”.

¿Te gustaría ver a Kenny Omega contra Jeff Cobb en AEW Dynamite?