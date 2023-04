En 2020, la lucha libre profesional cambió drásticamente debido a la pandemia del COVID, pero la carrera de Tessa Blanchard lo hizo por otros motivos además. Comenzando el año, la luchadora, que todavía no ha vuelto a recuperar el ritmo sino que está enfocada tanto en su educación como en su familia, fue acusada de racismo contra La Rosa Negra así como de maltrato a algunas de sus compañeras de vestidor. Entre las muchas consecuencias, una fue que IMPACT Wrestling la despojó del Campeonato Mundial. Blanchard fue repudiada por la industria y tomó la decisión de alejarse.

Tres años después, las dos guerreras han solucionado sus problemas, según la nativa de Puerto Rico da a conocer en una reciente publicación en redes sociales:

We are human and our responsibility in this world is to do better and/or be a better person to those around us.

Being a good person at heart is not said, it is expressed naturally!!!!#love is the #calm

Be #patient#boricualegacy #boricualegend #mazukamba #prowrestlers

#🤝 pic.twitter.com/tIDxAow9VG

— La Rosa Negra ブラックローズ 🇵🇷 (@LaRosaNegraPR) April 3, 2023