Pat McAfee hizo su retorno a la programación de la WWE por sorpresa durante WrestleMania 39 para saludar a los fanáticos así como para derrotar a The Miz en un mano a mano que duró menos de cuatro minutos; el A-Lister también perdería con Snoop Dogg en la segunda noche en menos de tres. Es interesante apuntar que uno de los motivos por los que no se esperaba al ex comentarista de SmackDown en el Evento Premium, además de porque no fue anunciado previamente, es que Nick Khan dijo que no había planes para él.

> Miz tampoco esperaba a McAfee

Ahora tenemos detalles sobre el combate McAfee-Miz: no fue hasta el mismo sábado de la primera noche del Show de los Shows cuando Miz lo supo. Así lo da a conocer el mismo ex jugador de la NFL en un reciente episodio de su The Pat McAfee Show.

“Había tres personas que lo sabían, en todo el mundo, que iba a ser una situación por un tiempo. Necesitábamos el momento para aparecer. Finalmente, cuando Miz dijo: ‘Envié un desafío abierto’. Todas las partes decían: ‘Ahora es el momento’. Michael Cole no tenía idea de que yo estaba allí. Pasó junto al autobús una vez, de hecho lo vio. No he visto a ese tipo en mucho tiempo, extraño a ese tipo, me gustaría hablar con ese tipo. No puedo porque no sé si va a llegar el momento, y no quiero distraerlo. Obviamente, Miz no lo supo hasta el sábado. Para prepararlo. Cuando mi música de entrada se acercaba, ahí fue cuando se enteró. Él podría haber pensado: ‘ ¿Hay alguien ahí atrás que quiera venir a bailar? Nunca esperó que fuera yo‘”.

¿Qué te pareció el regreso de Pat McAfee?