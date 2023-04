WrestleMania 39: Snoop Dogg noqueó a The Miz en duelo no programado

Durante la segunda noche de WrestleMania, The Miz le reclamó a Snoop Dogg que lo hubiera puesto en un combate ante Pat McAfee, a lo que el rapero se limitó a decir “mala mía”.

Después de los reclamos del Asombroso, Snoop dijo que lo malo sería de parte de Shane McMahon, quien llegó al ring de WrestleMania 39.

Aunque Miz no quería luchar, Dogg pactó el combate de inmediato. Por lo que empezó el combate de inmediato. Aunque Shane empezó a hacer buenos movimientos, el ex mandamás de WWE se lastimó solo la rodilla y tuvo que ser tratado por las asistencias.

Shane McMahon se lesionó la rodilla en #WrestleMania… Y Snoop Dog logró la mejor improvisación de la historia — Superluchas.com (@Superluchas) April 3, 2023

Snoop Dogg entonces le conectó dos derechazos a The Miz y después imitando a The Rock, le aplicó un The People’s Elbow, para llevarlo al conteo y llevarse un combate que no estaba programado.