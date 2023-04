WWE anuncia dos segmentos para SmackDown

Así como esta pasada noche descubrimos las consecuencias de WrestleMania 39 en el primer Monday Night Raw posterior al Evento Premium más grande del año en la WWE, el viernes haremos lo propio con Friday Night SmackDown. Sin olvidar que esta noche que se avecina se verá cómo continúan las distintas historias tras lo sucedido en Stand & Deliver 2023. De todo ello estaremos informando en Súper Luchas. Ahora nos enfocamos en el nuevo programa de la marca azul pues ya conocemos dos segmentos que formarán parte del cartel.

