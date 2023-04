WrestleMania 39: Sami Zayn y Kevin Owens, nuevos Campeones de Indiscutibles de Parejas WWE

Una de las mejores historias en WWE en los últimos años vivió un capítulo más, en esta ocasión cuando el Campeonato Indiscutible de Parejas estuvo en juego.

The Bloodline sufrió una ruptura cuando Sami Zayn atacó a Roman Reigns y después de eso ha habido una guerra de éste con sus excompañeros.

Sami consiguió que su amigo de toda la vida, Kevin Owens lo perdonara y volvieron a unirse, ahora para buscar destronar a The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso).

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @SamiZayn and @FightOwensFight are here at #WrestleMania and READY! pic.twitter.com/3YQSpljCXO

Fue así que los hermanos y los amigos se enfrentaron en un esperado encuentro, donde era momento de dejar todo y dejar en claro quien es quien.

Sami y Jey empezaron el combate, recordando cuando ambos fueron compañeros, pero pronto las cosas empezaron a salirse del control, pues los dos hermanos se lanzaron con todo contra Zayn, a quien atacaron abajo del ring.

Por varios minutos Sami fue castigado a diestra y siniestra, hasta que KO consiguió entrar al encuentro y mantuvo a raya a los dos rivales, al grado que estuvo a punto de llevarse el combate. Hasta que Jey consiguió reaccionar.

Una vez más KO reaccionó y con ayuda de Sami atacó a Jey con un vuelo adentro del ring, casi consiguiendo la victoria, pero sin lograrlo. Pese a que Sami también intentó con un vuelo terminar el encuentro, tampoco pudo conseguir el conteo.

Las cosas fueron complicados para ambos bandos, pues batallaron para mantener a raya a sus rivales e intentando conseguir el la victoria.

Los golpes, ataques y patadas cayeron en cascada contra Sami, quien no pudo detener los ataques de The Usos, pero sí resistió los conteos, pese a ser masacrado por sus excompañeros.

Kevin Owens sacó a Jimmy e intentó atacarlo en la mesa de comentaristas, pero los dos Usos reaccionaron y lanzaron a KO contra la tabla, dejándolo fuera de acción.

Sami quedó solo contra los dos hermanos y recibió varios castigos, pero siguió resistiendo, aunque visiblemente diezmado.

Sami reaccionó lanzando a Jey contra un esquinero con un suplex. KO consiguió regresar al combate, aplicando dos desnucadoras y luego en trabajo conjunto los canadienses golpearon a sus rivales, pero aunque KO aplicó un Stunner a uno de los campeones, éste resistió el conteo.

As @SamiZayn delivers the hot tag, @FightOwensFight is ALL kinds of fired up here!#WrestleMania pic.twitter.com/e36wooO7pz

— WWE (@WWE) April 2, 2023