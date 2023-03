“Un montón de charlas de lucha libre sobre mí en este momento… Pienso en la lucha libre todos los días… ese sueño no está hecho. Mi negocio actualmente es bastante activo y exigente… + bebé en camino… el tiempo lo es todo. Todavía tengo planes ENORMES para mi viaje al Salón de la Fama WWE algún día. Créelo”. Pat McAfee comentaba esto recientemente después de que supiéramos que no hay planes para su vuelta a la WWE. Dave Meltzer también dijo que el ex comentarista de SmackDown no necesita a la compañía luchística.

> Pat McAfee no estará en WrestleMania 39

Ahora quien habla es Nick Khan, en el podcast Marchand & Ourand Sports Media, y confirma que no tienen planes para que Pat McAfee esté en WrestleMania 39.

“No tenemos planes de tenerlo allí este fin de semana. El mundo está en sus manos. Tiene 36 años. Mira su factor de relevancia cuando habla con niños pequeños. Tengo dos niños pequeños, cuando hablo con ellos, es a menudo, McAfee, McAfee, McAfee. Eso es lo que está en la primera plana para ellos. Si observas a cualquiera de los compradores tradicionales, ¿qué es lo que quieren? Quieren una audiencia joven y diversa. ¿Qué ofrece McAfee? Una audiencia joven y diversa de cualquier manera. Él tiene una gran relación con Aaron Rodgers. Ves eso con más atletas y Pat. Él no está buscando aniquilar a nadie o crucificarlo. Él está buscando tener buen contenido y su contenido ha sido excelente. Él determinará, en última instancia, dónde quiere que esté su hogar. Nuestra esperanza es que haga más con nosotros“.

