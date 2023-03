Jon Moxley se disculpa con Over The Top Wrestling

Jon Moxley no pudo estar en el reciente evento de Over The Top Wrestling, ScrapperMania 7, debido a AEW House Rules, como informamos en su momento. Ahora continuamos tirando del mismo hilo para hacernos eco de la disculpa que el luchador ha querido dedicarle a la compañía independiente en The Sessions with Renee Paquette.

> Jon Moxley no pudo estar en OTT

“No sé cuántas (fechas independientes) haré este año. Lo que no me gusta es que tengo que ser muy consciente de no esforzarme demasiado. Soy un jugador de pies a cabeza, una persona que siempre tiene pisado el acelerador, y no sé nada diferente. Si me siento realmente bien, seré como: ‘Me reservaré seis sábados seguidos y lucharé 20 minutos en Dynamite cada semana’. Luego llegas a la mitad de eso y dices: ‘Oh, estoy bastante lastimado. Tal vez debería tomarme una semana libre’. Pero luego es demasiado tarde porque si hago un eventoindependiente, las entradas se venden y el todo está construido alrededor de mí y lo están transmitiendo. No puedo simplemente cancelarlo. Tengo que hacerlo. Luego, tengo compromisos con AEW.

“Lo de OTT la otra semana, estaba j*didamente furioso, solo porque también estaba totalmente feliz de hacer un house show. Me estás diciendo que estoy haciendo un show y solo tengo que conducir 90 millas, genial, qué mejor manera de pasar una noche de sábado. Ya estaba reservado para ese día. Es solo este peso, los días que me perdí cuando estaba en rehabilitación, me perdí un evento de DEFY, un montón de programas de AEW y un pay-per-view. Tener ese peso en la espalda de una cita con la que siento que tengo para hacer las paces, me siento tan mal por eso. Odio tener ese peso. Ahora, todavía tengo que ir a OTT. Probablemente no debería anunciarlo porque no quiero maldecirlo. Solo voy a aparecer. Voy a recuperar ese día. Lo siento. En esa desafortunada circunstancia, fanáticos en Irlanda”.

¿Te gusta ver a Jon Moxley en promociones indies además de en AEW?