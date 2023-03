Resultados OTT ScrapperMania VII (17 y 18 de marzo)

Over The Top Wrestling celebró ScrapperMania VII el pasado fin de semana, y hasta ahora, que las dos jornadas de esta cita pueden verse vía OTT On Demand, no hemos podido dar cuenta de todo lo que acaeció allí.

Me parece bien que OTT se guardara de compartir los resultados de ambos shows antes de que estos estuvieran disponibles en su plataforma. Pero bajo la era que vivimos, donde los “spoilers” son pan nuestro de cada día y el usuario es capaz de disfrutar de un show conociendo de antemano quién venció a quién, creo que luce una estrategia demasiado “romántica”.

Y vistas ambas veladas, cabe decir que la espera mereció la pena. Apenas lastrado por las bajas de Jon Moxley, Eddie Kingston (supuestamente como consecuencia del coronavirus) y Davey Richards (sacado de la segunda jornada tras conocerse las acusaciones contra él), ScrapperMania VII fue un éxito, con lleno total en las dos noches, además de una tercera como “The Show After Mania”, que se desarrolló desde el Europa Hotel de Belfast (Irlanda del Norte).

Comparto pues los resultados completos de la primera y segunda jornada de ScrapperMania, que tuvieron lugar al amparo de The Hangar en Wolverhampton (Inglaterra) y del National Stadium en Dublín (República de Irlanda), con The Draw como triunfante facción. Especialmente, su líder, Sammy D, nuevo Campeón Mundial OTT y primer monarca “Grand Slam”.

[17 de marzo]

[18 de marzo]

🎙️ This match was unreal and one I’m glad I got the chance to call.

Go and watch @BASTARDPAC and @DamoMackle beat the living hell out of one another from @OTT_wrestling #ScrapperMania Night 1 ☘️

📺 https://t.co/hTrJSYTM6S pic.twitter.com/KzN8Q3fOH2

— Simon Hill (@SimonHOfficial) March 24, 2023