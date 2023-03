Jon Moxley responde al último ataque de CM Punk

«No estaba autorizado para volver a luchar de nuevo, luego el plan era que luchase en el PPV. Me senté y escuché la idea de Moxley sobre Rocky 3. Le dije que nunca había visto la película y que la idea apestaba, pero que si el jefe quería eso, pues ni modo. Luego me dice que no perdería conmigo. Nunca he visto a nadie que se negara a perder contra mí. Solo me reí. Le pregunté a Tony si eso era lo que quería, y me dijo que sí. Como es el jefe dije que vale, pero que necesitaba estar autorizado para volver. Me decían que podía ser solo un ‘squash’, por lo que no lo necesitaría. Me burlé de eso, mi salud es más importante. Dave Meltzer es un mentiroso. Jericho es un mentiroso y un lacayo. Había planes pero los planes siempre cambian. Pero nunca pondría a una compañía por encima de mi salud de nuevo».

> Jon Moxley responde a CM Punk

Arriba leemos el último ataque de CM Punk a la creatividad de AEW, Jon Moxley, Chris Jericho o Dave Meltzer. Abajo leemos la respuesta de ‘MOX’ en su reciente aparición en The Sessions with Renee Paquette.

“No (responde cuando le preguntan si quiere comentar sobre el mensaje de Punk). No hay nada que se haya desarrollado. Es j*didamente molesto. Solo porque alguien dijo alguna estupidez en las redes sociales, eso no es noticia, pero lo es y termina siendo algo. No quiero que me arrastren a esa estupidez. Podría descargarme sobre mucha gente en este momento. Cuando empiezo a ser arrastrado a esta mi*rda, me tienta a hacerlo, pero no voy a hundirme a ese nivel.

“Diré esto, les daré un poco de información, desde mi punto de vista. Durante todo el verano, no estuve bajo contrato, estuve sin contrato. Como agente libre. Estuve en el fin de semana de SummerSlam luchando contra El Desesperado y esa mi*rda. Podría haber entrado en SummerSlam esa noche con el cinturón AEW, si hubiera estado interesado. Nadie lo sabía porque no expongo mi mi*rda al mundo y dejo que todos sepan todo sobre mi negocio. No estaba bajo contrato. La razón es, si tienes curiosidad, porque salí de rehabilitación, mi contrato se acercaba a su fin, lo extendieron por el tiempo que estuve fuera, genial. Me alegro de que lo hayan hecho porque no quería sentir que les debía algo. Lo último que quería hacer cuando salí de rehabilitación por primera vez -porque todo lo que me decían era que no volviera a la lucha libre porque iba a caer en los mismos viejos hábitos- era volver a eso y ver cómo era la vida en el otro lado.

“Lo último que quería hacer era apresurarme y firmar un gran compromiso a largo plazo. ¿Qué pasaría si la mi*rda comenzara a salirse de los rieles? Yo estaba como: ‘en realidad, estar sobrio es increíble, me estoy divirtiendo mucho’. Estaba trabajando con mis amigos, Blackpool Combat Club, yo y Bryan (Danielson), (William) Regal. Me están hablando de firmar un nuevo [contrato]. Si todo sigue exactamente como está ahora, estaré aquí para siempre. Puedes pagarme en efectivo en un sobre al final de la noche, me importa un carajo, pero no puedo decirte cómo me sentiré dentro de seis meses. Especialmente no en tres o cinco años. Una vez que me comprometo, superaré las lesiones y me esforzaré demasiado y haré todas estas cosas que suman y te llevarán por ese camino. Al principio no tenía prisa por hacer grandes compromisos.

“Dicho esto, durante este período de tiempo, la noche de la que ese tipo [CM Punk] está hablando, en Minneapolis, la noche en que regresó y estaba saltando sobre un pie, con la [Jericho Appreciation Society] detrás de mí y (Chris) Jericho luchando. Hablaremos más tarde sobre esas cosas, en este momento, este es mi punto principal; básicamente no estaba trabajando allí, a todos los efectos. Tony no es mi jefe. No tengo que estar en esta habitación. No tengo que hacer una mi*rda. Incluso yo estando en esta habitación y ofreciendo y aceptando una historia que te pone en el pago por evento, en todo caso, me estoy poniendo en contra de Tony (Khan) y la compañía y todo el mundo. No tenía que hacerlo. No tenía que hacer una mi*rda. En todo caso, estaba haciendo todo lo posible. Eso es todo. Ni siquiera es controvertido.

“Eso ha sido una gran parte de mi carrera [ser ‘El Tipo’ en situaciones inesperadas]. Tienes que estar listo para aprovechar las oportunidades cuando surjan. La última vez que hicimos esto fue antes de Forbidden Door cuando me enfrentaron a Hiroshi Tanahashi, lo que resultó increíble. Fue una oportunidad y tienes que estar listo. Nunca sabes lo que está a la vuelta de la esquina. Estar listo en todo momento. Nunca ha sido el plan construir todo a mi alrededor. La única vez que fue así, sucedió la pandemia y todo mundo esatba cerrado. ¿Se vuelve molesto decir: ‘Sabes, si hubieras ido conmigo en primer lugar, no estaríamos pasando por esto otra vez?’. De alguna manera lo hace. Además, no me quejo, veo lo bueno en todo y me estoy divirtiendo mucho y la vida es buena. No quiero ninguna mi*rda negativa. Diré esto, y odio tener que hacerlo, porque no creo haber dicho nada ni remotamente negativo sobre AEW, pero diré esto, como observador, pasé ocho años en las indies, un par de años en desarrollo de WWE, ocho años en WWE; nunca había visto tanto drama de mi*rda en un solo lugar en toda mi j*dida vida. Odio decir eso. No sé si es la era de las redes sociales, la mi*rda se sale de proporción. Una persona escribe un estúpido tweet borracho y de repente es todo de lo que todos quieren hablar.

“Déjenme ser claro, la gran mayoría de las personas allí no provocan ninguna tontería, pero están siendo absorbidos por la mi*rda como todos los demás, por la porquería. Hay muchas personas que simplemente quiero mejorar y rendir y simplemente hacer este trabajo. No soy un entrenador oficial, nunca quise ser un productor, un productor oficial. No quiero usar auriculares y escribir cosas. Me gusta ser entrenador, pero no soy un entrenador oficial. Puedo entrenar a personas que creo que valen la pena. Le daré tiempo a cualquiera”.

