Rey Mysterio: “No estoy listo para retirarme”

La costumbre es que una Superestrella de la WWE entre al Salón de la Fama cuando se ha retirado, pero a lo largo de la historia siempre se han dado casos en que ha continuado trabajando aún habiendo recibido el mayor honor que un luchador o una luchadora de esta compañía puede recibir. El caso más reciente es el de Rey Mysterio, que será inducido este año, sin estar preparado para retirarse, como él mismo señala en una reciente entrevista con el New York Post.

> Rey Mysterio, el Hall of Fame sí, el retiro no

“Triple H me hizo a un lado y me dijo: ‘Rey, nos encantaría incluirte en el Salón de la Fama’. Fue muy impactante para mí. Fue como: ‘Wow’. Recuerdo que las primeras palabras que salieron de mi boca fueron como: ‘No estoy listo para jubilarme’. Él dijo: ‘No, no es así’. Todavía tuve que tomarme un momento para digerirlo porque se supone que el Salón de la Fama ocurre cuando te jubilas, cuando te estás acercando a la jubilación. No siento que ninguno de ellos sea cercano para mí, pero es una gran bendición. Creo que tengo un número y quiero mantenerlo y mi número es 50. Espero que a los 50 pueda seguir adelante y decir que ha sido un viaje increíble y creo que es hora de dar un paso atrás ahora”.

Rey Mysterio tiene 48 años, el 11 de diciembre cumplirá 49, y quien lo vea cada vez que lucha o hace un segmento entiende a la perfección que todavía le queda mucho tiempo por delante.

