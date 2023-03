Dave Meltzer: “Pat McAfee no necesita a WWE”

Durante el año pasado, Pat McAfee trabajaba regularmente como comentarista en SmackDown, hasta que se alejó de las pantallas por varios meses debido a que aceptó un trabajo como analista de fútbol americano colegial para ESPN. Eventualmente hizo su retorno a la mesa de comentaristas de WWE durante Royal Rumble 2023 y el ex NFL fue muy bien recibido por el Universo WWE, pero no ha vuelto a aparecr desde entonces, aunque recientemente reveló que sus planes con WWE no han terminado en lo absoluto.

► Pat McAfee ya es exitoso fuera de WWE

Pat McAfee fue una de las mejores incorporaciones de la WWE en la memoria reciente. El ex pateador de la NFL formó parte de WrestleMania 38 en un momento de WrestleMania cuando luchó contra Austin Theory y después contra Vince McMahon, pero no está en planes para la edición de este año, aunque no descartamos que pueda hacer una aparición sorpresiva tal como sucedió en Royal Rumble en el mes de enero.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer habló sobre la situación actual de Pat McAfee. Parece que dado que ESPN lo quiere tanto, eso podría arrojar otra llave en cualquier plan para regresar a la WWE. Dicho esto, Pat McAfee también tiene mucho dinero y no necesita WWE.

“El trato es que ESPN está tratando de conseguirlo, aterrizarlo para un trabajo regular allí. En lo que respecta a la lucha libre, supongo, ya sabes, no creo que vuelva como un personaje semanal. Wade Barrett dijo la semana pasada que tiene la impresión de que está permanentemente en ese lugar, y sabes que cuando Pat comenzó en el fútbol, iba a regresar después de la temporada de fútbol, y obviamente, el fútbol terminó, y sabes, Pat tiene muchas cosas que pasan en su vida. Tiene un hijo.

Está ganando mucho dinero con su programa. No tiene sentido económico para él dedicarse a la lucha libre, porque ningún dinero puede medirlo con lo que ganaba en otros lugares. Le encantaba hacerlo, por eso lo hizo durante mucho tiempo.”