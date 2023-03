Pat McAfee revela sus planes a futuro en la WWE

Pat McAfee trabajaba regularmente como comentarista en SmackDown, hasta que se alejó de las pantallas por varios meses debido a que aceptó un trabajo como analista de fútbol americano colegial para ESPN. Eventualmente hizo su retorno a la mesa de comentaristas de WWE durante Royal Rumble 2023 y el ex NFL fue muy bien recibido por el Universo WWE, pero no ha vuelto a aparecr desde entonces, e incluso tras aquella aparición había dejado un emotivo mensaje dando a entender que su futuro era incierto.

Wade Barrett dijo en una entrevista recientemente. que su papel en el equipo de comentaristas de SmackDown es “lo más permanente posible en un papel en la WWE”. Esto a pesar de que muchos creían que McAfee regresaría para recuperar su lugar como comentarista de la marca azul, lo cual implica que una fecha de regreso a la compañía aún es incierto, aunque “las puertas siempre estarán abiertas para él”, según lo dicho por el propio Barrett.

El ex pateador de despeje de la NFL recurrió a su cuenta de Twitter con motivo del día 3:16 de Austin y comentó sobre su futuro en la WWE. McAfee dejó en claro que planea competir en la WWE nuevamente en el futuro y eventualmente convertirse en miembro del Salón de la Fama de la WWE.

A lot of wrestling chatter about me right now..

I think about wrestling everyday..that dream isn’t done.

My business is currently rather active and exigent…+ baby on the way…timing is everything

I still have MASSIVE plans for my journey to the WWE HOF someday.

Believe that. pic.twitter.com/WzBZcPL6M2

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) March 17, 2023