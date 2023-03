Karrion Kross elogia el trabajo de Triple H como jefe

Karrion Kross tuvo un momento brillante en NXT, donde ganó dos veces el Campeonato NXT. Sin embargo, ese éxito no fue trasladado al elenco principal donde tuvo una primera etapa decepcionante hasta ser despedido. Desde entonces, ha regresado a la WWE y ha sido mejor reservado, aunque todavía no ha sido visto con el mismo potencial que mostró en NXT.

► Para Karrion Kross, Triple H es “el jefe favorito de todos”

Triple H se hizo cargo de la dirección creativa de la WWE después de que Vince McMahon tuviera que retirarse por unos meses. Los fanáticos estaban muy contentos por ese hecho ya que Triple H trajo muchos cambios que vieron con buenos ojos, entre ellos, el regreso de Kross.

Durante una entrevista reciente en Out of Character con Ryan Satin, Karrion Kross habló sobre su regreso a la empresa y el hecho de trabajar con Triple H. El ex Campeón NXT declaró que Triple H es el jefe favorito de todos.

“No estaba aprensivo en absoluto. El 99 % de su éxito en esta industria se reduce a su capacidad para mantener la compostura bajo estrés y presión. Supe, volviendo, lo que sentía que debía decir. Me sentí mejor conmigo mismo en términos de confianza para derribar una idea, un tema o un proyecto que sabía que no funcionaría. Además de eso, la carrera de NXT que me dieron, fue una carrera asesina. Literalmente me hicieron limpiar todo y a todos.

Completa asesinatos limpios en todos. No tenía ninguna razón para creer que algo se volvería extraño o no funcionaría o algo así. Esto es lo único que me piden que haga en lo que no estoy totalmente al 100%; ¿Qué tan tonto parecería, la única vez que me pidieron que hiciera esto, si dijera que no? Todo eso estaba en mi cabeza en ese momento.

Volviendo, no tenía ninguna de esas cosas de qué preocuparme. Fuera de la WWE, financieramente, mi esposa y yo éramos buenos y nos divertíamos y trabajábamos en diferentes proyectos. Siempre nos ha encantado trabajar para Hunter. Es como el jefe más fácil que he tenido en términos de ser accesible para discutir ideas. Por otro lado, es posible que no le diga esto, pero se espera excelencia. Él tiene un alto estándar para todos sus talentos para cumplir.

Es fácil hablar con él y el jefe favorito de todos, todos sabemos que espera que lo traigamos. Eso saca la mejor versión de todos nosotros y es una de las principales razones por las que a la gente le gusta trabajar con él. Cuando tenemos un espectáculo, él está en el ringside con todos y haciendo todo. Somos muy afortunados de tener eso”.

Karrion Kross había estado en una rivalidad con Rey Mysterio desde hace algún tiempo, y este viernes tendrán una revancha luego de que hace unas semanas el enmascarado lo sorprendiera con un toque de espaldas.