Pat McAfee pone en duda su futuro en la WWE

Pat McAfee hizo su retorno a la mesa de comentaristas de WWE durante Royal Rumble 2023 después de varios meses alejado debido a que estuvo trabajando en ESPN Game Day durante el final de la temporada del fútbol americano universitario. El también luchador ocasional fue tremendamente bien recibido por los fanáticos pues a través de su talento, de su carisma y de su esfuerzo para entrar en la lucha libre profesinoal se ha ganado a todos. E incluso cuando ha tenido que entrar al encordado lo ha hecho de maravilla.

Dicho esto, su futuro en la compañía es incierto. Ha sido el mismo quien lo ha puesto en esta situación.

Man… brain’s been COOKIN

Excited to get back but I love this annual think sesh at the beach with my bride..

The future of #PMSLive has been a lot of fun to think about..

Going thru all of the numbers.. facts are facts.. We’ve really been quite a fucking disruptor in this… https://t.co/pNXe2csCVE pic.twitter.com/GoFUtwTLRc

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) February 22, 2023