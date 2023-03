Esta semana el futuro de Taya Valkyrie era uno de los temas más candentes de la actualidad luchística. Se informó que la canadiense había grabado sus últimos combates con Impact Wrestling el pasado mes, y el anuncio de su firma con AEW el miércoles acabó por confirmarlo.

Así que el episodio televisivo de ayer de la otrora TNA presentaba un combate con resultado bastante previsible, pues Valkyrie, junto a Rosemary, pondría sobre la mesa el Campeonato de Parejas Knockouts ante Taylor Wilde y KiLynn King. Veremos si “la Güera Loca” filmó algún tipo de segmento extra para dar cuenta de su marcha, tras una última etapa discreta.

Por lo demás, Sacrifice, siguiente especial de Impact (24 de marzo), sumó un nuevo combate a su cartel, y tuvimos una interesante previa de la cita mediante un notable choque de tercias.

► Resultados Impact Wrestling – La despedida de Taya Valkyrie

[Champagne Singh derrotó a Zicky Dice en Before The Impact]

1 – Mike Bailey y Jonathan Gresham derrotaron a Decay (Crazzy Steve y Black Taurus)

Un combate-catalizador para que minutos después se determinara una revancha entre Bailey y Gresham en Sacrifice.

2 – Steve Maclin derrotó a Heath

Maclin necesita reforzarse de cara a su combate titular contra Josh Alexander en Rebellion (16 de abril) y el ex-3MB fue el sacrificado.

Lo mejor del capítulo: PCO dirigiéndose al Sam’s Town Hotel & Gambling Hall de Las Vegas con el nombre de Eddie Edwards en su boca (recordemos que el pasado jueves cierto individuo lo atropelló en mitad del desierto y Edwards logró así salvarse). La estampa fue bastante cinematográfica.

Confirmación de que Gresham y Bailey batallarán en Sacrifice.

3 – Jai Vidal (con Gisele Shaw y Savannah Evans) derrotó a Johnny Swinger (con Zicky Dice)

Swinger se burló de Vidal en un segmento previo y esta supuso la excusa a la hora de armar el duelo. Vidal se maneja bien entre las doce cuerdas, pero salió victorioso por la distracción de Swinger hacia una trifulca fuera del ring entre Deonna Purrazzo y Gisele Shaw (rivales en Sacrifice).

Sami Callihan siguió con su proceso en pos de ser aceptado por The Design. Ahora deberá recibir una paliza como siguiente paso. Poca cosa para Callihan.

El próximo jueves, Mickie James y Tommy Dreamer unirán fuerzas contra Bully Ray y Masha Slamovich. Jordynne Grace cuestiona si es una buena idea, considerando que 24 horas después James defenderá ante ella su cetro.

PCO pisó por fin la Impact Zone (con una semana de travesía por el desierto a sus espaldas) y alli Kenny King, supongo, tuvo la cortesía de confirmarse como la persona que atropelló al francocanadiense. King y Eddie Edwards fueron demasiado para el ex Campeón Mundial ROH, quien otra vez acabó sangrando. Menos mal que no es humano, pues cualquier otro habría muerto ya diez veces.

Joe Hendry defenderá el Campeonato de Medios Digitales Impact ante Brian Myers en Sacrifice.

4 – The Coven (Taylor Wilde y KiLynn King) derrotaron a The Death Dollz (Taya Valkyrie y Rosemary) (c) (con Jessicka) para ganar el Campeonato de Parejas Knockouts

Victoria limpia y sin paliativo de The Coven. Hablando de King, pocas luchadoras en la historia de Impact han ganado un título en la misma semana de su firma con el producto. Merecido.

5 – Bullet Club (Ace Austin, Chris Bey y KENTA) derrotó a Josh Alexander, Frankie Kazarian y Rich Swann

Con un ataque conjunto de Austin y Bey hizo que Swann sucumbiera a la cuenta de tres. Una distracción de Steve Maclin permitió tal resolución.