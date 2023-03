No le pasa nada a su televisor. Riho y Diamante ya batallaron en el episodio de AEW Dark del pasado 14 de marzo, y el combate que nos ocupa aquí fue una suerte de revancha vista ayer como estelar de Dark: Elevation.

¿Innecesaria? Seguramente. Pero así, AEW ha justificado de algún modo la tentativa titular que Riho tendrá el próximo miércoles 5 en Dynamite contra Jamie Hayter por el máximo cetro femenil de la casa Élite. Imaginarán, pues que, Riho salió otra vez ganadora, acumulando una racha invicta desde inicios del presente mes.

También gozaron de “elevación” Willow Nightingale, quien irá contra Ruby Soho este mismo miércoles, y Emi Sakura, gladiadora que levantó la mano para ser retadora de Athena este jueves en ROH TV.

► Resultados AEW Dark: Elevation – Riho se gana su oportunidad

1 – Tony Nese y Ari Daivari derrotaron a Campbell Myers y Lane Summers

2 – Nyla Rose y Marina Shafir derrotaron a Briar y Sage Hale

Briar Hale y Sage Hale hicieron su debut aquí en AEW.

3 – Willow Nightingale derrotó a Maggie Lee

Maggie Lee hizo su debut aquí en AEW.

Next in the ring is @willowwrestles in singles action! Tune in now! 💪✨



▶️ https://t.co/MmmB6PpQov pic.twitter.com/ZXlFkl9dkr — All Elite Wrestling (@AEW) March 27, 2023

4 – The Firm (Big Bill y Lee Moriarty) derrotaron a Zack Clayton y Anaya

5 – Athena derrotó a Tootie Lynn en un combate “Proving Ground”

Tras el combate, Emi Sakura salió al ring y atacó a Athena, mostrando sus intenciones de quitarle la presea.

6 – The Firm (Ethan Page, Matt Hardy e Isiah Kassidy) derrotaron a Spanish Announce Project (Angelico, Luther y Serpentico)

7 – Riho derrotó a Diamante