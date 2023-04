La luchadora de NXT Sol Ruca, que tanto está llamando la atención desde hace unos meses, estuvo en WrestleMania 39. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? Seguro que muchos se están haciendo estas preguntas. No estuvo luchando ni tuvo un segmento. Tampoco fue vista en pantalla tras bastidores o en otra ubicación en alguno de los planos que fueron más allá de la acción en los encordados. Como ella misma da a conocer en redes sociales, era la persona que estaba disfrazada de cereal durante la entrada de Rey Mysterio.

“Desliza para ver mi debut en WrestleMania. Vaya semana. Hace poco más de un año empecé en el Centro de Rendimiento de la WWE. La semana pasada estuve en Los Angeles durante una prueba. Se siente como un momento de círculo completo estando en mi ciudad natal y en el otro lado de la prueba. Muy agradecida por todas las oportunidades y amistades que he tenido durante el año pasado y TAN EMOCIONADA que llegué a ser el cereal para la entrada de Rey Mysterio“.

Sol Ruca escribe esto en Instagram y a continuación vemos en Twitter la publicación de un fan que ella misma compartió:

Entendemos que, dentro de lo que es, la WWE quiso darle un regalo a Sol Ruca por el buen trabajo que ha estado haciendo. Obviamente, es pronto para su ascenso al elenco principal, mucho más para que debute en WrestleMania, incluso para que luche en un evento especial de NXT, pero al menos tuvo esta oportunidad, que no solo fue aparecer en pantalla junto a The Great Mask of All Time sino también compartir la velada con todas las personas que estaba detrás de escena.

Ever wonder how @SolRucaWWE came up with the Sol Snatcher?

She answers that plus a bunch of your fan-submitted questions on this week's episode of #UpNXT!

Watch here 👉 https://t.co/HBUMLoYPw9 pic.twitter.com/19kzKo0Ujk

— WWE NXT (@WWENXT) March 26, 2023