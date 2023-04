Gunther duda de que en WWE alguien pueda vencerlo

Nunca había tenido un desafío tan complicado pero Gunther logró sobrevivir y mantenerse como Campeón Intercontinental aún enfrentando a Sheamus y Drew McIntyre en una triple amenaza en WrestleMania 39. El Ring General demostró no solo ser el que está en un mejor estado de forma sino el más inteligente, pues esperó justamente a que sus dos rivales se atacaran con todo entre ellos para hacerse con la victoria. ¿Y ahora qué? Lo veremos a partir del Friday Night SmackDown de esta semana.

> ¿Alguien puede vencer a Gunther?

Pero antes, vamos con lo que comentó el nativo de Austria después de su triunfo en el Evento Premium mientras hablaba con Ryan Satin para Fox Sports:

“Ya veremos. [WrestleMania] era mi enfoque, veamos qué sucede en SmackDown. Supongo que veré quién es el próximo en la fila. Tengo bastante confianza. No estoy seguro si el hombre que va a ser capaz de vencerme ya ha llegado aquí. Que todos vayan a buscarlo”.

Gunther también habló de si quedó contento con cómo fue el combate:

“No me preocupé demasiado por eso. Mi misión era ir allí y representar nuestro deporte, a Imperium, y este título de la mejor manera posible. Lo logré hoy. Estoy satisfecho con eso“.

Dejando a un lado luchas de equipos y house shows, el Ring General no pierde desde que Bron Breakker lo venciera en el programa de NXT del 5 de abril de 2022. ¿Y si tiene que ser justamente el ahora ex Campeón NXT quien lo enfrente nuevamente para derrotarlo y destronarlo como Campeón Intercontinental? No tenemos ninguna información al respecto pero ahora que ha perdido el título puede que sea el momento de que el joven luchador sea ascendido y comience a trabajar en SmackDown.

¿Quién crees que destronará a Gunther?