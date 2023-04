Qué mejor forma que demostrar al mundo la calidad de la lucha europea que presentar una Triple Amenaza por el Campeonato Intercontinental WWE en WrestleMania 39 con Gunther, Sheamus y Drew McIntyre.

Probablemente estemos ante el mejor combate de todo el cartel del PPV, no sólo de la segunda noche. Además, este choque contendrá la interesante incógnita del posible final del reinado de Gunther, cuya duración alcanza ya casi los 300 días.

Buscando la contraparte, algunos podrían argüir que McIntyre tendría aquí su premio de consolación. Tras el regreso de Cody Rhodes y el ascenso de Sami Zayn, es visible la caída de protagonismo del escocés, quien mereció salir victorioso contra Roman Reigns el pasado verano en Clash at the Castle. ¿Alguien lo sigue viendo como futura cara de la empresa?

Y ahora recogemos un reporte vía Mike Johnson de PWInsider que quizás resulte revelador sobre el devenir de McIntyre. Según Johnson, el contrato que McIntyre tiene con WWE está en su último año y las partes implicadas están lejos de acordar una renovación.

El sueño de McIntyre siempre fue triunfar en WWE, motivo de su regreso. Aunque ha conquistado en dos ocasiones el máximo título varonil de la compañía, estos reinados se dieron bajo la era COVID y no fueron consistentes. Y actualmente, con la entrada en escena de Cody Rhodes, le será difícil situarse sobre la cima.

¿Suficiente como para decidir cambiar de aires? Aventurado luce decir que sí.

The flag-bearer for professional wrestling in Britain 🇬🇧@dmcintyrewwe | #WrestleMania pic.twitter.com/y43fzTOKTD