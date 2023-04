Matt Riddle rompe el silencio tras su larga ausencia

Matt Riddle estuvo varios meses alejado de la programación de la WWE, a pesar de que ha terminado su rehabilitación por incumplimiento de la política de bienestar de la compañía, y se especuló con la posibilidad de que luchara en Royal Rumble 2023, pero no lo hizo. Eventualmente, haría su regreso en el reciente Monday Night Raw para hacerle frente a The Miz, y haría lo propio el viernes en SmackDown para atacar a Solo Sikoa y Jey Uso.

Matt Riddle fue sacado de la televisión de la WWE el año pasado gracias a una paliza de Solo Sikoa, aunque evidentemente eso era para camuflar la suspensión que pesó en su contra; no obstante, en el reciente SmackDown intentó cobrar venganza de esta situación.

WWE subió en sus redes sociales un video de Matt Riddle de casi cinco minutos de duración, en donde explicó el motivo de su ausencia. Básicamente indicó que necesitaba tomarse ese tiempo libre y concentrarse en sí mismo. Tenía lesiones y admitió que estuvo “moliendo durante tanto tiempo que no pude reiniciar”. Esto, mientras se mostraban imágenes de los momentos previos a su regreso en el reciente Monday Night Raw, donde indicó que “se sentía bien y estaba listo para empezar”

Riddle también confesó que había estado entrenando duro durante su tiempo libre, obtuvo su cinturón negro y está listo para mostrarle al Universo WWE un lado de él que no han visto antes. Posterior a su presentación, se vio cómo fue saludado y felicitado por todos en la Gorilla Position, en lo que esperamos que sea un nuevo comienzo para el “Original Bro”.

