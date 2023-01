La última mitad de 2022 no fue la mejor época precisamente para Matt Riddle. Entre un divorcio y un amago de retiro de Randy Orton, Riddle afrontó una segunda violación de la política de bienestar de WWE. Y no acarreando una mera baja de 30 o 60 días, pues la empresa obligó al gladiador a pasar por un proceso de rehabilitación.

Que según reciente anuncio, intuimos concluiría pronto, porque Mike Johnson de PWInsider apuntó que Riddle está incluido en la lista de talentos programados para el episodio de Raw que veremos el 13 de febrero.

Las pasadas navidades, una publicación de Riddle hizo pensar en que cuanto menos, el fin de su tratamiento estaba cercano. Y en las últimas horas, un nuevo post del “Original Bro” parece confirmarlo, donde se le ve recibir su cinturón negro en jiu-jitsu brasileño.

Finally got my bjj black belt and I couldn’t be happier, thank you to everyone who has helped and supported me along the way 🤙 #bro #danielgracie #wwe #mma #bjj #stallion pic.twitter.com/4wmDGMIFcn