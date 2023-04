Cormier cree Adesanya vs. Pereira 3 tiene sentido

Daniel Cormier quiere ver una pelea de trilogía entre Israel Adesanya y Alex Pereira a continuación. Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC) vengó su derrota por nocaut ante Pereira (7-2 MMA, 4-1 UFC) con un nocaut propio para reclamar el título de peso mediano en el evento estelar de UFC 287 del sábado pasado en Miami.

Teniendo en cuenta que Adesanya ya ha vencido a muchos de los contendientes mejor clasificados en el peso mediano, algunos de ellos incluso dos veces, Cormier cree que una pelea de goma tiene sentido para ambos.

“Realmente siento que deberían hacer Izzy vs. Alex en este momento porque también me preocupa Alex con tipos como Marvin Vettori. Creo que Robert Whittaker es probablemente el peor enfrentamiento para Alex Pereira porque tiene la capacidad de derribarlo y ralentizarlo. La pelea de Izzy tiene sentido porque están 1-1 y Pereira estaba peleando muy bien el sábado por la noche. Sentía que iba a salir corriendo con la victoria”.

Los tres jueces otorgaron a Adesanya el round 1 antes de que anotara un nocaut en el round 2, lo que sorprendió un poco a Cormier.

“Siento que Alex estaba muy consciente desde el principio del poder de Adesanya, pero pensé que sentía que tal vez la amenaza no era tan grande como la pelea porque estaba teniendo mucho éxito. Todos los jueces oficiales anotaron el primer round para Israel Adesanya. Pensé que Pereira encontró el éxito en ese primer round. Supongo que tal vez no lo vi tan claro como pensaba”.

Adesanya desdeñó una trilogía, pero al igual que Cormier, Ben Askren cree que es la pelea que hay que hacer.

“Creo que es la pelea correcta. Creo que tienes un par de formas de verlo. No. 1, Alex tiene marca de 3-1 o 1-1 contra Adesanya, y luego, cuando miras la división, (Adesanya) los venció a todos. Venció a Whittaker dos veces, venció a Vettori dos veces, venció a (Jared) Cannonier, venció a (Paulo) Costa, y luego el No. 6 es (Dricus) Du Plessis. Es el único que tiene un poco de sentido, (y) no está listo”.