Rey Mysterio fue desenmascarado después de perder un combate de parejas Máscara contra Cabellera junto a Konnan contra Kevin Nash y Scott Hall en WCW SuperBrawl IX. Aquel fue un momento histórico en la carrera del Great Mask of All Time que se sigue recordando tantos años después. Hoy lo hacemos porque el ahora luchador de WWE, y miembro del Salón de la Fama, estuvo hablando de él recientemente en Good Karma Wrestling, contando que dicho episodio lo ayudó en sus inicios como Superestrella.

> Rey Mysterio, su máscara, WCW y WWE

“El hecho es que cuando firmé con la WWE, querían al Rey Mysterio con la máscara. Por supuesto, entendí que era con fines de marketing, pero al mismo tiempo dije: ‘Sí, volveré con la máscara’. Ni siquiera pensé que fuera posible. Eso le dio a Rey Mysterio un renacimiento. Durante el tiempo en WCW cuando perdí la máscara, honestamente creo que si no hubiera perdido la máscara, el asesino de gigantes no habría nacido.

“Probablemente no me hubiera enfrentado a los Scott Norton, los Bam Bam Bigelow o los Kevin Nash. Ese fue mi gran avance para ser el underdog en la lucha contra los gigantes. Creo que tal vez, podría estar equivocado. Eso abrió la visión en los ojos de Vince [McMahon] o de la WWE para decir: ‘Podemos hacer algo con Rey aquí’. No había talento de mi tamaño al que se le dieran oportunidades como las que me han dado a mí en los últimos 20 años”.

¿Qué te pareció aquel momento de Rey Mysterio?