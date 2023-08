¿Cuántas luchas disputará RVD en AEW?

Horas antes de la realización del más reciente episodio de AEW Dynamite, nos hicimos eco de unas informaciones sobre Rob Van Dam y All In.

Ciertamente, RVD hizo acto de presencia en Dynamite, encarando a Jack Perry. Sin embargo, AEW no anunció un combate entre estos para All In, sino para la siguiente entrega del programa de los miércoles, con el Campeonato FTW sobre la mesa.

Y ahora, Mike Johnson de PWInsider reporta que el único combate previsto de RVD bajo los focos de AEW será el que veamos dentro de cinco días. Se descarta entonces la contratación del veterano y asimismo, que forme parte de All In, como señaló Fightful.

Tachamos entonces un RVD vs. Jack Perry como potencial añadido al cartel de la gran cita británica. Hasta ahora, únicamente hay oficializado un MJF vs. Adam Cole por el Campeonato Mundial AEW, según se mostró el miércoles.

A lesson learned in life, known from the dawn of time.



Will @TherealRVD beat respect into @boy_myth_legend or will Jack Perry walk out still the FTW Champion? We find out Wednesday at 8/7c when #AEWDynamite is LIVE on @TBSNetwork pic.twitter.com/sxxN94uSny