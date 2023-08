Samoa Joe reta a CM Punk a una lucha en All In en Wembley

En la más reciente edición de Collision de AEW, el actual Campeón de la Televisión ROH, Samoa Joe, apareció y logró vencer a Serpéntico en menos de 15 minutos. Lo azotó de cara contra la lona y rápidamente lo hizo rendir con su Coquina Clotch.

Lo interesante vino después de la contienda, pues Joe tomó el micrófono y muy enojado dijo que tenía un problema grande, ya que no tenía programada una lucha para el gran PPV All In 2023 que AEW realizará el domingo 27 de agosto desde el mítico Estadio de Fútbol de Wembley, en Londres, Inglaterra.

► ¿Veremos a CM Punk vs. Samoa Joe en All In 2023 desde Wembley, en Inglaterra?

Acto seguido, pasó a rememorar su historia, sus luchas y sus rivalidades con CM Punk, que vienen desde su época de ROH. Y dijo que si bien CM Punk decía a la gente que él era el Mejor en el Mundo, él sabía realmente en su corazón que el mejor en el mundo es él.

«Lamentablemente, no pude comprobarlo en nuestra lucha en el Torneo Copa Owen Hart 2023, pero nuestros legados se merecen una lucha que termine en algo más que un roll-up». Luego, Samoa Joe le pidió a CM Punk que le diera una lucha en el PPV All In.

Pero, tras esto, aseguró que la cortesía le iba a durar solo una semana para esperar la respuesta, pues si Punk no le contesta, entonces obtendrá lo que quiere de Punk a las malas. Así que tienen que estar atentos a SÚPER LUCHAS para saber si CM Punk acepta el reto de Samoa Joe o no.

